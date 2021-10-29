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Hırsızın böylesi "pes" dedirtti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde müşteri gibi gelip, giyim mağazasının önünde sergilenen 2 eşofman altını çalan kadın, bugün çaldığı ürünü giyerek aynı mağazanın önünden geçti. Kadını fark edip yakalayan iş yeri sahibi ise tartakladıktan sonra polis ekiplerine teslim etti. Hırsızlık anı ile iş yeri sahibi ve şüpheli arasında yaşanan tartışma, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.10.2021, 16:05
Hırsızın böylesi "pes" dedirtti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde müşteri gibi gelip, giyim mağazasının önünde sergilenen 2 eşofman altını çalan kadın, bugün çaldığı ürünü giyerek aynı mağazanın önünden geçti. Kadını fark edip yakalayan iş yeri sahibi ise tartakladıktan sonra polis ekiplerine teslim etti. Hırsızlık anı ile iş yeri sahibi ve şüpheli arasında yaşanan tartışma, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Körfez Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir giyim mağazasının önüne koyulan ürünlere bakarken 2 adet eşofmanı çalan kadın, bugün çaldığı eşofmanı giyerek, yine aynı yerden geçince iş yeri sahibi tarafından fark edildi. Kadının peşinden koşarak yakalayan Hasret B, daha sonra kolundan tutup iş yerine getirdi. Şüpheliyi tartaklayan Hasret B., daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık anı ile iş yeri sahibi ve şüpheli arasında yaşanan tartışma, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, mağazanın önündeki askıda sergilenen ürünlere bakan kadının, beğendiği bir eşofman altını çantasına koyduğu, daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktığı, daha sonra beğendiği bir eşofman altını daha çantasına alıp uzaklaştığı görülüyor.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Hasret B., "Dün biz kasada yemek yediğimiz esnada bir kadın 2 eşofmanımızı kontrol ederek almış. Bize de bunu karşı komşumuz söyledi, müşterisi olduğu için bize haber verememiş. Biz de kameralardan baktık. Yüz ifadesini iyice aklıma kazıdım. Bugün de buradan geçti. Çaldığı eşofman altını giyerek buradan geçti. Görünce yakaladım, biraz bağırdım ve polise teslim ettim" dedi.

Hasret B., caddede sürekli hırsızlık olaylarının meydana geldiğini de kaydetti.

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