Hırsızın böylesi görülmedi...

Adana’da güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında, iş yerine giren zanlının, dolabı açıp su içtikten sonra boşalttığı şişeye su doldurarak geri koyduğu görüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 ev, 6 iş yeri ve bir otomobilden motosiklet, 6 bisiklet, televizyon, kablo ve 10 bin liranın çalışmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Polis hırsızlığın meydana geldiği yerde güvenlik kamerası taraması yaptı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde zanlılar tek tek tespit edildi.





“Boşalttığı su dolu şişeyi doldurup tekrar dolaba koydu”

Bu arada bir güvenlik kamerası görüntüsünde iki hırsızın iş yerine mutfak penceresinden girdiği görüldü. Zanlılardan isminin Mustafa Y.’nin içeri girip burada bir süre tornavida ile çelik kasayı açmaya çalıştığı ancak açamayınca bırakıp tekrar mutfaktan dışarı çıkmak istediği sırada buzdolabını açıp şişedeki suyu içtiği daha sonra da şişeye su doldurup buzdolabına geri koyduğu görüldü. Polis, şahısların isim ve adreslerini belirledikten sonra eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 6' zanlı tutuklanırken, biri ev hapsi olmak üzere 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.