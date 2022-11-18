Hırsızı, 60 saatlik görüntü ve 6 bin 944 aracı inceleyerek buldular

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 6 ayrı ikametten ev eşyası ve gıda maddesi çalan şüpheli, 60 saatlik kamera görüntüsü ve 6 bin 944 aracı inceleyen JASAT ekiplerince Gaziantep’te yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Keklikoluk Mahallesi’ndeki 6 ayrı ikametten muhtelif ev eşyası ve gıda maddesi çalındı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayı gerçekleştiren şahısların tespit edilerek, yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda; yaklaşık 60 saatlik kamera kayıtları ve 6 bin 944 aracın incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın M.A.(34) olduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli M.A.’nın Gaziantep’teki ikametinde arama yapıldı. Çalınan eşyalar ele geçirilirken M.A. da gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Gaziantep Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.