Hırsız ile işyeri sahibi arasında yaşanan arbede anları kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre olay İnegöl Merkezde bulunan bir işyerinde meydana geldi.

İşyerine müşteri gibi gelen kimliği belirsiz şahıs sipariş vermiş gibi yaparak kasaya yöneldi. Kasa'dan yaklaşık 500 TL parayı alıp cebine koyduğu sırada işletme sahibi fark etti. Hırsız parayı arka cebine koyduğunu gören işyeri sahibi ile hırsız arasında arbede yaşandı. Hırsızı etkisiz hale getirme için yapılan boğuşma esnasında ikiside yere düştü. Bir yolunu bulunan hırsız kaçarak kayıplara karıştı. Boğuşma esnasında hırsız cüzdanını düşürdü. İşyeri sahibi durumu polise haber verdi polis ekipleri kimliği belli olan şahsın peşine düşerken hırsız ile işyeri sahibi arasında yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.