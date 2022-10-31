Hırsız girdiği evi yaktı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde pencereden girdiği müstakil evde değerli eşyaları çalan hırsız, kaçarken evi ateşe verdi.

Olay, gece saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsneler mevkiinde Hamdi Şahin’e ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülerek kontrol altına alınan yangın sonrası evde inceleme yapan ev sahibi ikametine pencereden girildiğini ve değerli bazı eşyalarının çalındıktan sonra evin ateşe verildiğini ileri sürdü.

Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.