Hırsız eski çalışan çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde daha önce çalıştığı firmadaki baz istasyonlarının akülerini çalan şüpheli yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesinde bir operatör firmasından 2 baz istasyonunda jel akülerinin çalındığı gerekçesi ile jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri aküleri çalan hırsızlık zanlısının kullandığı aracı, plaka tanıma sisteminden tespit ederek şüpheliyi İstanbul’da yakaladı. Yakalandıktan sonra suçunu itiraf eden R.Ö. piyasa değeri bin TL olan 16 aküyü kilosu 5 TL’den 4 bin 200 TL’ye İstanbul’da sattığını da itiraf etti. R.Ö. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

R.Ö.’nün akülerini çaldığı firmada uzun yıllar bakım elamanı olarak çalıştığı, kapıyı açmada kullandığı anahtarları da bir süre önce temin ettiği öğrenildi.