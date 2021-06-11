Hırsız bu kez cips çaldı

Şanlıurfa’da bir hırsızın patates cipsi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Bir marketin önüne gelen kimliği belirsiz hırsız, hareketli kalabalık arasından raftaki patates cipsini alarak uzaklaştı. Hırsızın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise görenleri hayrete düşürdü.

“Patates cipsinin çalındığını ilk kez duydum”

Vatandaşlardan Garip Toprak, “Burada bekçilerin zaman zaman nöbet tutmasını istiyoruz. Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Herkes çocuğuna sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Açıkçası ‘cips hırsızlığı’ olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Patates cipsi çalabilecek kadar düştüysek, bu duruma söyleyecek bir şey bulamıyorum” diye konuştu.

İş yeri sahibi, bölgede zaman zaman hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.