Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

Arnavutköy’de seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan hırdavatlar bir anda yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında bulunan hırdavat malzemeleri, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.