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Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi, New York’taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi’nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi.

Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi, New York’taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi’nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi.

Asayiş 12.08.2022, 19:23
Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi, New York’taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi’nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi.

Hint asıllı İngiliz yazar ve romancı Salman Rüşdi, New York’taki bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. New York eyalet polisinden yapılan açıklamada, Rüşdi’nin boynundan bıçak darbesi aldığı bildirildi.

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