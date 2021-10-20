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Hindistan’ın kuzeyini vuran selde ölü sayısı 46’ya yükseldi

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 46’ya yükselirken, 11 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Asayiş 20.10.2021, 12:25
Hindistan’ın kuzeyini vuran selde ölü sayısı 46’ya yükseldi

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 46’ya yükselirken, 11 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde meydana gel sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Selden en kötü etkilenen bölgelerden Kumaon’u ziyaret eden Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami yaptığı açıklamada, sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığını, yaraların sarılmasının günler alacağını ifade etti. Dhami, "Şu ana kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin kayıp ve birkaç kişinin de yaralandığına dair bilgi aldık" ifadelerini kullanarak yaşamını yitirenlerin yakınlarına maddi yardım yapılacağını duyurdu. Üst düzey polis yetkilisi Nilesh Bharne ise felaketten etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), şimdiye kadar yaklaşık 300 kişiyi kurtarıldığını, çalışmalarda 16 ekibin yer aldığını belirtti.

Uttarakhand eyaletini vuran sel, nehirlerde taşkınlara yol açarken, bazı köprüleri de yıktı. Tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Selin yol açtığı toprak kaymaları sonucu kapanan yollarda mahsur kalanların yardımına ise ekipler koşarken, birçok yerde elektrik, telefon ve interneti kesintisi yaşandı.

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