Hindistan’daki taş ocağı felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Mizoram eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Hindistan’ın kuyeydoğusundaki Mirzoram eyaletinin Hnahthial bölgesinde bulunan bir taş ocağında dün meydana gelen toprak kayması felaketinde bilanço netleşiyor. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından kayıp 12 kişi için gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişi için devam ediyor. Taş ocağının ABCI Infrastructure adlı şirkete ait olduğu ve 2,5 yıldır faaliyette olduğu belirtilmişti.