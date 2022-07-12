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Hindistan’daki selde 24 saatte 7 kişi öldü

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 12.07.2022, 15:14
Hindistan’daki selde 24 saatte 7 kişi öldü

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti.

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan’da Gujarat eyaletinde şiddetli yağışlar devam ediyor. Eyalette meydana gelen selde son 24 saat içinde 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgedeki yağışların bir kaç gün daha devam edeceğini söyleyerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gujarat Eyaleti Afet Yönetim Bakanı Rajendra Trivedi, selden etkilenen bölgelerden toplam 27 bin 896 kişinin tahliye edildiğini ve bunların 18 bin 225’inin sığınaklarda kaldığını belirtti.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, Valsad, Navsari, Surat, Tapi, Dang, Narmada, Chhota Udepur ilçelerinin yanı sıra Saurashtra’daki Kutch, Rajkot, Jamnagar, Devbhumi Dwarka ve Morbi’de şiddetli yağışlar için kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

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