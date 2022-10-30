Hindistan’daki köprü faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e yükseldi

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu sırada çöken asma köprüde can kaybının 78’e yükseldiği bildirildi.

Hindistan’daki köprü faciasında can kaybı artmaya devam ediyor. Çöken köprünün bulunduğu Gujarat eyaletinin Emniyet Genel Müdürü Ashish Bhatia yaptığı açıklamada, köprü faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e yükseldiğini bildirdi. Ordunun da destek verdiği arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybının artabileceği ifade edildi.

Ölenlerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlı

Hindistan Halk Meclisi Üyesi Mohan Kundariya yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu belirtmişti. Gujarat İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi ise, turistik bir yer olan asma köprüde çökme sırasında 150’den fazla kişinin olduğunu söylemiş, yerel basın ise, çökme anında köprüde tahminen 400’den fazla kişinin bulunduğu açıklamıştı.

Köprü üzerinden yüzlerce kişi varken çökmüştü

Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan ve halk arasında Julto Pool olarak bilinen asma köprü, üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu sırada yerel saatle 18.30 sularında çökmüş ve onlarca kişi nehre düşmüştü. Yetkililer, kurbanların çoğunlukla köprüyü eğlence amacıyla ziyaret eden yerel halk olduğunu ifade etmişti.

Köprü 26 Ekim’de yeniden açılmıştı

230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanım açıldığı belirtildi.