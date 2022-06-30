Hindistan’daki heyelan felaketinde can kaybı 14’e yükseldi

Hindistan’ın Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda can kaybı 14’e yükselirken, yetkililer heyelanda 50 kişinin hayatını kaybetmesinden endişe edildiğini açıkladı.

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde aralıksız süren yağışlar, Noney bölgesinde bulunan Tupul demiryolu inşaatı alanında heyelana yol açmıştı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, can kaybının 14’e yükseldiği ifade edildi. Yetkililer, şu ana kadar 19 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtirken, heyelanda 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden korktuklarını aktardı.

İnşaat bölgesinde isyancıların bulunması nedeniyle güvenliğini sağlayan Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca aralıksız arama-kurtarma operasyonları devam edecek" ifadeleri kullanılarak, felaket bölgesine erişim sağlamak ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için dozerler de dahil olmak üzere çok sayıda ekipmandan yardım alındığı aktarıldı.

Heyelan ayrıca Ljei Nehri’nde su akışını da engellerken, bölge sakinine muhtemel tehlikelere karşı uyarı yapıldı. Kayıpların bulunması için başlatılan kurtarma operasyonları, devam eden toprak kaymaları ve kötü hava koşulları nedeniyle zaman zaman sekteye uğruyor.

Hindistan ve Bangladeş aşırı yağışlarla mücadele ediyor

Son 3 haftadır devam eden yağışlar, Hindistan’ın 8 eyaleti ve 45 milyon nüfusu olan kuzeydoğusu ile komşu Bangladeş’te büyük hasar bıraktı. Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim dahil olmak üzere şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 100’den kişi hayatını kaybetti. Bangladeş’te ise 17 Mayıs’tan bu yana 42 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.