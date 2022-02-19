banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Hindistan’daki başörtüsü yasağı İstanbul’da protesto edildi

Hindistan’da günlerdir devam eden başörtüsü yasaklarına yönelik İstanbul’daki Hindistan Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi. Katılımcılar ellerindeki pankartlarla ile birlikte sloganlar eşliğinde seslerini duyurmak için toplandı.

Asayiş 19.02.2022, 16:39
Hindistan’daki başörtüsü yasağı İstanbul’da protesto edildi

Hindistan’da günlerdir devam eden başörtüsü yasaklarına yönelik İstanbul’daki Hindistan Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi. Katılımcılar ellerindeki pankartlarla ile birlikte sloganlar eşliğinde seslerini duyurmak için toplandı.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde uzun süredir devam eden başörtüsü yasakları devlete ait Udupi Kadın Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin derslere başörtüsü ile girmesi ile tartışılmaya başlandı. Hükumet yetkilileri ve Müslüman öğrencilerin aileleri arasında bir çözüme varılamayınca olaylar protestolara dönüştü. Bugün saat 14.00’te İstanbul’da bulunan Hindistan Konsolosluğu önünde de yasaklara yönelik protesto gösterisi gerçekleştirildi. Protesto gösterisine Özgür-Der, Mazlum-Der üyeleri ve yasağa karşı tepkili Müslümanlar katıldı.

“Onların hiçbir zaman yalnız olmadığını ifade etmek için buradayız”

Konsolosluk önünde gerçekleştirilen eyleme katılan Sinan Ön, “Hindistan’da Müslümanlara karşı uygulanan zulmüne telin etmek için buradayız. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi inanç olursa olsun inanca uygulanan zulmün, baskının karşısındayız ve telin edilmesi için buradayız. Sesimizin, Hindistan’daki Müslüman kardeşlerimizin sesi olabilmesi için buradayız. Onların hiçbir zaman yalnız olmadığını ve zulmün de hiçbir zaman abat olamayacağını ifade etmek için buradayız. Hindistan devletinin yapmış olduğu bu zulmü tekrar kınıyor, oradaki kardeşlerimize de tekrar başarı ve sabır diliyoruz” dedi.

“Bu yasak aslında tüm dünyadaki İslam düşmanlarının Müslümanlara yönelik zulmünün bir tezahürüdür”

Protesto gösterilerine katılan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise yaptığı konuşmada, “Bu yasaklar son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliğinin Müslümanlara yönelik zulümlerinin aslında en somut tezahürüdür. Hindistan topraklarında bugün 200 milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır. Bu insanlar yüz yıllardır yaşadıkları topraklarda son yıllarda artan Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük saldırılar, aşağılamalar, baskılar devam ediyor. Karnataka eyaletinde ocak ayının 17’sinde Hindu faşistlerinin saldırısı sonucu 2 tane Müslüman genç linç edildi. Bunlardan bir tanesi can verdi diğeri ağır yaralandı. Buna benzer saldırılar Hindistan’ın neredeyse bütün eyaletlerinde yoğunlaşmış durumda. Bunun öncelikli sorumlusu Hindistan’da şu anda iktidarda olan Bharatiya Janata partisi lideri Modi’dir. Modi sürekli olarak Hindu milliyetçiliğini kışkırtmaktadır. Bu yasak aslında tüm dünyadaki İslam düşmanlarının Müslümanlara yönelik zulmünün bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

"Çeyrek yüzyıl önce burada yaşadığımız zulmü bugün Hindistan’daki kardeşlerimiz yaşıyor"

Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal ise 28 Şubat sürecine gönderme yaparak, “Çeyrek yüzyıl önce Türkiye’de tam da şubat aylarında yaşadığımız zulmü bugün Hindistan’daki Müslüman kardeşlerimiz yaşıyor. Türkiye’deki bu zulmün müsebbipleri bunun utancını yaşıyorlar mı hala bilmiyoruz ama o dönemlerde alanlarda olan ve bu zulme karşı duran insanlar hala alanlarda ve mücadeleye destek veriyorlar. Fransa’da da maalesef biz bu yasaklar dönem dönem karşılaşıyoruz. Biz biliyoruz ki bu tamamen siyasi sebeplerle ve İslam düşmanlığı ile gündeme getirilen bir yasak. Hiçbir hukuki temeli olamaz. Bir takım kanuni temeller, mahkeme kararları ileri sürülebilir hatta çeşitli uluslararası mahkemelerden kararlar da çıkarılabilir hiçbiri hukuki değildir. İslam’ın ya da herhangi bir dinin zaruretlerinin yaşanmasını kanunlar, mahkeme kararlarıyla hiç kimse engelleyemez. Bu engelleme çabaları da tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur. Biz bunu Türkiye’de gördük, umuyoruz ki Hindistan’da da bu zaferle sonuçlanacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yasaklara tepki göstermek için toplanan protestocular ellerindeki dövizler eşliğinde slogan atarak Hindistan konsolosluğu önünde seslerini duyurmak için çaba gösterdiler.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 24 22
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Villarreal 25 39
5. Barcelona 23 39
6. Atletico Madrid 24 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14