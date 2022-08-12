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Hindistan’da yolcu teknesi battı: 3 ölü, 17 kayıp

Hindistan’da yolcu teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Asayiş 12.08.2022, 15:39
Hindistan’da yolcu teknesi battı: 3 ölü, 17 kayıp

Hindistan’da yolcu teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yolcu teknesi battı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise kayboldu. Polis Yamuna Nehri’nde kaybolan 17 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, kaybolanları canlı bulma ihtimallerinin düşük olduğunu söyledi. Polis Sözcüsü Prashant Kumar, kazada 15 yolcunun kurtarıldığını söyleyerek, "Güvenlik güçleri, dalgıç ve eyalet afet yardım gücü tarafından yürütülen kurtarma operasyonunda 2 kadın ve 1 çocuk cesedi bulundu. Bölgede çalışmalar devam ediyor" dedi.

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