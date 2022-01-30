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İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hindistan’da yağ fabrikasında yangın: 4 ölü
Hindistan’da bir yağ fabrikasında meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 30.01.2022, 15:55
Hindistan’da bir yağ fabrikasında meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın Jaipur kentinde bulunan terebentin yağ fabrikasında yaşanan yangında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların fabrikaya aileleri ile birlikte çalışmaya geldiği öğrenildi.
Yangın, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı.