Hindistan’da toprak kayması: 2 ölü

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde meydana gelen toprak kayması sırasında kopan kaya parçaları yoldan geçen araçların üzerine düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, en az 25 kişi de mahsur kaldı.

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletine bağlı Kinnaur bölgesinde meydana gelen toprak kayması, faciaya yol açtı. Heyelan sırasında kopan kaya parçaları yoldan geçen biri otobüs, biri otomobil olmak üzere 4 aracın üzerine düştü. Bölge yetkilisi Abid Hussain Sadiq, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 25 kişinin de mahsur kaldığını kaydetti. Sadiq, "Kurtarma operasyonlarının ortasındayız. Gece boyunca devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Bölgedeki sınır güvenliğinden sorumlu Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) Sözcüsü Vivek Pandey ise kurtarma operasyonlarına yardım amacıyla yaklaşık 200 askerin olay yerine gönderildiğini aktardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Himachal Pradesh Eyalet Başbakanı Jairam Thakur ile görüşerek gerekirse federal düzeyde yardım sağlanabileceğini ifade etti.