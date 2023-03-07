Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan’da Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hindistan’ı Keşmir bölgesi ile iki karayolundan biri olan Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda toprak kayması meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç toprağın altında kalırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Toprak kayması nedeniyle otoyol çift yönlü trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.