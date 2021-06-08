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Hindistan’da tapınakta yangın

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde bir Hindu tapınağında yangın çıktı.

Asayiş 08.06.2021, 19:19
Hindistan’da tapınakta yangın

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde bir Hindu tapınağında yangın çıktı.

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde Trikuta Dağları’nın eteklerinde Hindular tarafından tanrıçaları Vaishno Devi adına yapılan tapınakta yangın çıktı. Ayrıca ziyaretçilerin konaklayabilecekleri bir kompleks olan tapınaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Nakit sayım odasının yangından zarar gördüğü ifade edilirken, yangının elektrik kablolarından çıktığı tahmin ediliyor.
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