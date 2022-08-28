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Hindistan’da tanker traktöre çarptı: 6 ölü, 24 yaralı
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde tankerin, römorkunda 35 kişiyi taşıyan traktöre çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır toplam 24 kişi yaralandı.
Asayiş 28.08.2022, 19:06
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde tankerin, römorkunda 35 kişiyi taşıyan traktöre çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır toplam 24 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde bulunan Bahedi bölgesindeki Kichha-Khatima yolunda bir tanker, römorkunda 35 kişiyi taşıyan traktöre arkadan çarptı. Kazada, 2’si kadın, 3’ü çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 24 kişi yaralandı. Kazanın ardından tanker şoförü olay yerinden kaçtı.
Polis Müfettiş Yardımcısı Rajkumar Agarwal yaptığı açıklamada, traktörün Sitarganj kentinden Uttam Nagar kentine gittiğini aktararak, tankerin aşırı hız yaptığını ifade etti.
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