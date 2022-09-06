Hindistan’da sokaklar göle döndü

Hindistan’ın Bengaluru kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle göle dönerken, mahsur kalanlar kepçe ve teknelerle kurtarıldı.

Hindistan’da Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanların bir kısmı bel seviyesini geçen sel sularında kendi imkanlarıyla yürüyerek farklı bölgelere gitmeye çalışırken, diğerleri kepçelerle ve teknelerle kurtarıldı. Sel nedeniyle trafik akışı durdu, ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı şehirde otoparkları da su bastı.

Hindistan Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü Bangalore 28.1 milimetre yağış aldı.