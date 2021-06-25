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Hindistan’da şiddetli yağış gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Hindistan’da şiddetli yağışın ardından Ganj Nehri’nin yükselmesi, ardından çekilmesi sonucu sahilde gömülü olan yüzlerce ceset yüzeye çıktı.

Asayiş 25.06.2021, 14:27
Hindistan’da şiddetli yağış gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Hindistan’da şiddetli yağışın ardından Ganj Nehri’nin yükselmesi, ardından çekilmesi sonucu sahilde gömülü olan yüzlerce ceset yüzeye çıktı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde yoğun yağışlar nedeniyle Ganj Nehri’nin su seviyesi önce yükseldi sonra da çekildi. Yükselen su seviyesi çekilirken sahilde gömülü yüzlerce cesedi de ortaya çıkardı. Yetkililer, cesetler arasında ağzında hala oksijen tüpü olan bir ceset de bulunduğunu açıkladı.

Dünyada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri yakarken bazı bölgelerde, ölüleri yakmadan nehirlerin kıyalarında mezar kazarak gömüyor.
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