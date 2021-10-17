Hindistan’da sel ve toprak kayması: 18 ölü

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine ve heyelana yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 18 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu, hava kuvvetleri ve donanması katıldı. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, tüm hükümet kurumlarının etkilenen bölgelerdeki insanları kurtarmak, toprak kayması ve sel riski olan bölgelerde yaşayanları tahliye etmek için görevlendirildiğini söyledi. Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, etkilenen bölgelerde barınaklar kurulduğu belirtilerek, Covid-19 salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki 24 saat boyunca yağışların hafif ve orta dereceli olarak süreceğini bildirdi.