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Hindistan’da sel sularına dayanamayan ev yıkıldı

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde dere kenarında bulunan bir ev yıkıldı. Sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25’e yükseldi.

Asayiş 18.10.2021, 11:13
Hindistan’da sel sularına dayanamayan ev yıkıldı

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde dere kenarında bulunan bir ev yıkıldı. Sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25’e yükseldi.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiği, Idukki bölgesinde 11, Kottayam bölgesinde 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kerala eyaletinin Kottayam bölgesinde çok sayıda evin sular altında kaldığı aktarıldı. İnsanların mahsur kaldığı bölgelere malzeme ve personel göndermek için askeri helikopterlerin kullanıldığı ifade edildi. Kottayam’da dere kenarında bulunan bir ev sel sularına kapılarak yıkılırken, o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Farklı noktada ise bir otobüsün yolda kaldığı, mahsur kalan yolcuların kurtarıldığı görüldü. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kerala’daki şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi üzücü. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kerala’da 2018 meydana gelen sel felaketinde en az 400 kişi hayatını kaybetmişti.

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