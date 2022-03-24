Hindistan’da polis raylara atlayan genci son anda kurtardı

Hindistan’da polis tren raylarına atlayan genci son anda kurtardı.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin Thane kentindeki bir tren istasyonunda 18 yaşındaki bir genç trenin gelmesine saniyeler kala raylara atladı. Tren istasyonunda görevli bir polis raylara atlayıp genci kenara iterek kurtardı. Gencin ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.