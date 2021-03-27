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Hindistan’da pazarda korkutan yangın

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.

Asayiş 27.03.2021, 00:05
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Hindistan’da pazarda korkutan yangın

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletine Pune kentinde bulunan ünlü Fashion Street pazarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede civardaki binalara yayılırken, binalar ve evler alev alev yandı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, şu ana kadar yaralı veya ölü olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor. İtfaiyenin, pazara çıkan yolun tıkanıklığı nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.
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