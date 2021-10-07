banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor

Hindistan’da otobüs yoldan çıkarak kamyona çarptı: 12 ölü

Hindistan’da bir otobüsün başıboş hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkarak bir kamyonla çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Asayiş 07.10.2021, 11:47
Hindistan’da otobüs yoldan çıkarak kamyona çarptı: 12 ölü

Hindistan’da bir otobüsün başıboş hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkarak bir kamyonla çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow’ın 40 kilometre güneybatısındaki Barabanki semtinde bir trafik kazası meydana geldi. Polis yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün başıboş hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkarak kamyona çarptığını bildirdi. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, otobüsteki 60 yolcudan 32’si de yaralandı. Polis Memuru Yamuna Prasad, yaralılardan birkaçının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişelendiklerini söyledi. Prasad ayrıca, yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Polis raporlarına göre, Hindistan’da trafik kazalarında her yıl yaklaşık 110 bin kişi hayatını kaybediyor. Kazalara, dikkatsiz sürüş, yol bakımının ihmal edilmesi ve eskiyen araçların neden olduğu düşünülüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1