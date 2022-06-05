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Hindistan’da otobüs kazası: 25 ölü, 4 yaralı

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 05.06.2022, 20:34
Hindistan’da otobüs kazası: 25 ölü, 4 yaralı

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde içinde 28 yolcusu bulunan otobüs uçuruma yuvarlandı. Madhya Pradesh’in Panna bölgesinden Yamunotri’ye giden otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförü ile birlikte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Amit Shah olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Narendra Modi, Uttarakhand’daki otobüs kazasının acı verici olduğunu söyleyerek, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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