Hindistan’da ordu isyancı diye sivillere ateş açtı: 13 ölü

Hindistan’da ordunun yanlış istihbarat sonucu isyancı zannederek sivillere ateş açması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Nagaland eyaletindeki Mon bölgesinin Oting köyünde askerler yanlış istihbarat sonucu sivilleri vurdu. Askerlerin operasyon düzenlenen isyancı örgüte ait kamp alanından geçtiği sırada 30’dan fazla kömür madeni işçisini taşıyan otobüse ateş açtığı belirtildi. Nagaland polis memuru Sandeep M. Tamgadge, “Mon bölgesindeki durum şu an için çok gergin. İçlerinde Nagaland bölgesinin dışından 1 işçinin de olduğu toplam 13 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Olayın ardından halk, protesto gösterileri düzenleyerek askeri araçları ateşe verdi.

Nagaland Eyalet Başbakanı Neiphiu Rio, istihbarat birimlerinin yaptığı hatayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Oting’de sivillerin öldürülmesine yol açan tahlisiz ve kınanması gereken bir olay” dedi.

Hindistan’da hükümet, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan silahlı etnik gruplarla mücadele ediyor. Nagaland’daki yerel halk ise hükümeti sık sık isyancı gruplara karşı yürüttüğü operasyonlarda masum sivilleri haksız şekilde hedef almakla suçluyor.