Hindistan’da mitingde izdiham: 7 ölü

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde düzenlenen bir parti mitinginde meydana gelen izdiham sonucu 7 kişi kanala düşerek hayatını kaybetti.

Hindistan’da Andhra Pradesh eyaleti eski Başbakanı ve Telugu Desam Partisi’nin başkanı Nara Chandrababu’nin Nellore ilçesinde düzenlediği mitingde izdiham meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, yetkililer 7 kişinin kanala düşerek hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Telugu Desam Partisi hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.