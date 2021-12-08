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Hindistan’da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hindistan’da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Asayiş 08.12.2021, 16:26
Hindistan’da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.