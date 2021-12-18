Hindistan’da maymunların intikam için yaklaşık 250 köpek yavrusunu öldürdüğü iddia edildi

Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki küçük bir kasabada köpeklerin bir maymun yavrusunu öldürmesinin ardından maymunların intikam için yaklaşık 250 köpek yavrusunu öldürdüğü iddia edildi.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki Beed bölgesinde yer alan Lavool kasabasında köpeklerin bir maymun yavrusunu öldürmesinin ardından maymunların intikam için yaklaşık 250 köpek yavrusunu öldürdüğü iddia edildi. Yerel basında yer alan haberlerde, kasaba sakinleri maymunların köpek yavrularının ağaç tepesine veya binaların çatısına sürüklediğini ve aşağı atarak öldürdüğünü aktardı. Haberlerde, geçtiğimiz ay yaklaşık 250 köpek yavrusunun maymunlar tarafından öldürüldüğü belirtilerek, kasaba sakinlerinin olay karşısında yetkililerden yardım istediği fakat kasabaya gelen görevli personelin tek bir maymunu bile yakalayamadığı ifade edildi.

Kasaba sakinlerinin durum karşısında daha sonra kendilerinin harekete geçtiği aktarılan haberde, birçok kasaba sakininin köpekleri maymunlardan kurtarmak isterken yaralandığı belirtildi.

Kasaba sakinleri, maymunların neredeyse tüm köpek yavrularını katlettiğini aktararak, okula giden çocuklara saldırmaya başladıklarını açıkladı.