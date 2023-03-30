banner611

banner610

Son Dakika

Hindistan’da mağara tapınağının zemini çöktü: 13 ölü

Hindistan’ın Madya Pradesh eyaletinde bir mağara tapınağının zeminin çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.03.2023, 17:16
Hindistan’da mağara tapınağının zemini çöktü: 13 ölü

Hindistan’ın Madya Pradesh eyaletinde bir mağara tapınağının zeminin çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Madya Pradesh eyaletine bağlı Indore kentindeki Beleshwar Mahadev mağara tapınağının zemini çöktü. “Ram Navami” adlı Hindu festivali kapsamında tapınakta bulunanlar, çökme sonucu kuyuya düştü. Tapınağa polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Madhya Pradesh İçişleri Bakanı Narottam Mishra yaptığı açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Yorumlar (0)
banner612
banner617