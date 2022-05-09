Hindistan’da leopar ihbarı

Hindistan’ın Haryana eyaletinde bulunan leopar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalandı.

Hindistan’ın Haryana eyaletinde Behrampur köyünde polis, leopar ihbarı üzerine harekete geçti. Köylülerin, leopar gördüklerini polise bildirmelerinin ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve Orman Bakanlığı’ndan yetkililer geldi. Yetkililere saldıran leopar uzun uğraşlar sonunda sakinleştirilerek, bakanlık yetkililerine teslim edildi.