Hindistan’da kuyuya düşen çocuk 104 saat sonra kurtarıldı

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde konuşma ve işitme güçlüğü yaşayan küçük çocuk, düştüğü kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki Pihrid köyünde 10 Haziran’da evinin arka bahçesinde oynayan 11 yaşındaki Rahul Sahu, 24 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Cuma akşamı başlatılan geniş çaplı kurtarma operasyonuna Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) yetkilileri, ordu, polis ve yerel yönetim de dahil olmak üzere 500’den fazla personel katıldı. Konuşma ve işitme güçlüğü yaşadığı belirtilen çocuğa, tünel kazılarak 104 saat sonra ulaşılabildi. Düştüğü kuyudan görevliler tarafından 4 gün sonra sedyeyle çıkarılan çocuk Bilaspur’daki Apollo Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Chhattisgarh Başbakanı Bhupesh Baghel de, "Herkesin duaları ve kurtarma ekibinin amansız ve özverili çabalarıyla Rahul Sahu güvenli bir şekilde kurtarıldı" dedi.