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Hindistan’da korkutan yangın: En az 20 ev küle döndü

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde çıkan yangında en az 20 ev küle döndü.

Asayiş 10.06.2021, 23:02
Hindistan’da korkutan yangın: En az 20 ev küle döndü

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde çıkan yangında en az 20 ev küle döndü.

Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde yer alan Baramulla kasabasının Noorbagh bölgesinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile en az 20 ev küle döndü. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının bir evde meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu başladığı aktarıldı. Yerel halkta yangını söndürmek için ekiplere yardım ederken, zaman zaman yanan evlerde patlamaların meydana geldiği görüldü. Olayda henüz ölen ya da yaralanan olup olamadığı konusunda bilgi paylaşılmadı.
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