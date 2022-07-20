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Hindistan’da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 20.07.2022, 17:02
Hindistan’da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi’de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı. Feci kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.

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