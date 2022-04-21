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Hindistan’da kimya tesisinde yangın: 1 ölü
Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Asayiş 21.04.2022, 12:07
Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde yer alan Tarapur sanayi bölgesindeki bir kimya tesisinde yangın çıktı. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangının nedeninin ise henüz bilinmediği öğrenildi.