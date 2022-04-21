Hindistan’da kimya tesisinde yangın: 1 ölü

Hindistan’ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde yer alan Tarapur sanayi bölgesindeki bir kimya tesisinde yangın çıktı. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangının nedeninin ise henüz bilinmediği öğrenildi.