Hindistan’da kil madeni çöktü: 7 ölü

Hindistan’ın Chhattisgarh’ın Bastar bölgesindeki kil ocağının çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Chhattisgarh’ın Bastar bölgesindeki Malgaon köyünde yer alan beyaz kil ocağında çökme meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Yetkililer, 5 kişinin madende, 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, ocağın köylülerin toprağı kazdığı sırada çöktüğünü söyledi.