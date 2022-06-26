Hindistan’da kaza: 7 ölü, 14 yaralı

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde Belgaum kentinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs kanala düştü. Olay yerine polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polis, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve dereye düştüğünü söyleyerek, 9 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken, Karnataka Eyalet Başkanı Basavaraj Bommai, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, hükümetin yaralıların tedavisinin masraflarını karşılayacağını söyledi.