Hindistan’da katliam gibi kaza: En az 18 ölü

Hindistan’da bir kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Barabanki bölgesinde gece geç saatlerde katliam gibi bir kaza yaşandı. Haryana’dan Bihar’a hareket eden bir yolcu otobüsü arızalanması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Barabanki bölgesinde duran otobüse bir kamyonun çarpması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin de yaralandığını bildirildi. Yaralıların Barabanki’de bir hastaneye kaldırıldığı kaydedilerek, otobüsü yol kenarından çekmek için vinç kullanıldığını aktarıldı.

Barabanki Polis Müfettişi Yamuna Prasad, yaklaşık 140 yolcuyu taşıyan çift katlı otobüsün 65 kişilik olduğunu belirterek, otobüsün kapasitesinin ötesinde doldurulması nedeniyle arızalanmış olabileceğini ifade etti. Prasad şiddetli yağışların kurtarma operasyonunu olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Otobüs arızalandıktan sonra yol kenarında durdu. Yerel saat 02.30 sıralarında aşırı hız yapan kamyon yol kenarındaki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste uyuyan birkaç yolcu yola savruldu” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılara Başbakanlık Ulusal Yardım Fonu’ndan (PMNRF) yardım yapılacağını duyurdu.