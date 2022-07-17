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Hindistan’da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir kamyonun çift katlı otobüse çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Asayiş 17.07.2022, 10:50
Hindistan’da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir kamyonun çift katlı otobüse çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinin Rampur şehrinde sabah saatlerinde bir kamyon, 50’den fazla yolcunun bulunduğu çift katlı otobüse çarptı. Yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıklarken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Otobüs şoförü polise verdiği ifadede kamyonun karşı yönden geldiğini belirterek, “Çarpışmayı önlemeye çalıştım ama hiçbir yolu yoktu. Direksiyonu çevirdim ancak kamyon otobüsün sol tarafına çarptı" dedi.

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