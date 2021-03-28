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Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü: 3 yaralı

Hindistan’da inşaat halindeki bir üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Asayiş 28.03.2021, 11:46
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Hindistan’da inşaat halindeki üst geçit çöktü: 3 yaralı

Hindistan’da inşaat halindeki bir üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan’ın Haryana eyaletindeki Daulatabad kentinde yerel saatle 07.30’da bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı çöktü. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 3 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Olayın ardından otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Üst geçidin neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.
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