Hindistan’da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Satya Niketan bölgesinde dün inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri ile 8 itfaiye aracı enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaklaşık 5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.