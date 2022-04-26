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Hindistan’da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Asayiş 26.04.2022, 10:50
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Satya Niketan bölgesinde dün inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri ile 8 itfaiye aracı enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaklaşık 5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.