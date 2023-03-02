Hindistan’da havai fişek yüklü araç havaya uçtu: 1 ölü

Hindistan’da kasası havai fişek yüklü araçta patlama meydana gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde işlek bir caddede korku dolu anlar yaşandı. Kasasında havai fişek bulunan araçta patlama meydana geldi. Onlarca havai fişeğin bir anda ateşlenmesiyle ortalık savaş alanına döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken 1 kişi hayatını kaybetti.