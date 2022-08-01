Hindistan’da hastanede yangın: 8 ölü

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bir hastanede çıkan yangın nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinin Jabalpur kentinde bir hastanede yangın çıktı. Olayda 5’i hasta, 3’ü sağlık personeli toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Polis ayrıca en az 12 kişinin yangın nedeniyle yaralandığının tahmin edildiğini açıkladı. Jabalpur Polis Müfettişi Akhilesh Gaur yaptığı açıklamada, “Bu büyük bir yangındı ve ekiplerimiz hastanede mahsur kalanları kurtardı" dedi.

Polis yangının kontrol altına alındığını belirtirken, yangının ilk belirlemelere göre kısa devre nedeniyle çıktığını açıkladı.