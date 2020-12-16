Hindistan’da gaz tankeri, yolcu otobüs ile çarpıştı: 7 ölü

Hindistan’da bir yolcu otobüsü ile gaz tankerinin çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüs ile gaz tankeri çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı. Yetkililer, can kaybı sayısından endişe ediyor. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, bazı kurbanların kimlik tespit işlemleri devam ediyor.