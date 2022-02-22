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Hindistan’da çukura düşen fil kurtarıldı
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı.
Asayiş 22.02.2022, 12:24
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu. Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı.
Sosyal medyada paylaşılan filin kurtarıldığı anlara ait görüntüler ilgiyle karşılandı.