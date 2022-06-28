Hindistan’da çöken binada can kaybı 14’e yükseldi

Hindistan’ın Mumbai kentinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Hindistan’ın Mumbai kentindeki Kurla bölgesinde çöken 4 katlı binada bilanço ağırlaşıyor. BrihanMumbai Belediye Şirketi (BMC) tarafından yapılan açıklamada, 14 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Saatlerdir süren arama ve kurtarma çalışmalarının yağışlar nedeniyle yavaşladığı bildirildi.

Tebligat gönderilmiş

Yetkililer şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği bina için daha önce tebligat gönderildiğini fakat vatandaşların binayı boşaltmadığını söyledi. Önceliğin herkesi kurtarmak olduğunu bildiren yetkililer, harabe binaların tahliyelerin ardından tamamen yıkılacağını duyurdu.